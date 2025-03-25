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Названа вероятная причина взрыва в многоквартирном доме под Ростовом

Названа вероятная причина взрыва в многоквартирном доме под Ростовом
Появилась предварительная версия причины взрыва в многоквартирном доме под Ростовом. По информации издания DonDay, на кухне в квартире мог взорваться газ.

ЧП произошло ночью 25 марта в поселке Верхнетемерницком. В результате пострадал 23-летний житель дома в ЖК «Спутник» на улице Венеры. Он находился в квартире, где произошел взрыв. Молодого человека с ожогами 70% тела доставили в больницу Ростова.

Обстоятельства устанавливаются.
Фото управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.
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