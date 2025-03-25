Названа вероятная причина взрыва в многоквартирном доме под Ростовом

Фото управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района.

Появилась предварительная версия причины взрыва в многоквартирном доме под Ростовом. По информации издания DonDay, на кухне в квартире мог взорваться газ.ЧП произошло ночью 25 марта в поселке Верхнетемерницком. В результате пострадал 23-летний житель дома в ЖК «Спутник» на улице Венеры. Он находился в квартире, где произошел взрыв. Молодого человека с ожогами 70% тела доставили в больницу Ростова.Обстоятельства устанавливаются.