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Парень получил 70% ожогов тела при взрыве в многоквартирном доме под Ростовом

Парень получил 70% ожогов тела при взрыве в многоквартирном доме под Ростовом
В Ростовской области 23-летний парень получил 70% ожогов тела при взрыве в многоквартирном доме. Происшествие случилось ночью 25 марта в поселке Верхнетемерницком.

По информации издания DonDay, молодой человек получил ожоги рук, ног и грудной клетки. Его госпитализировали. Врачи в Ростове-на-Дону борются за его жизнь.

Напомним, что в результате взрыва ударной волной были повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде.
Фото: Ростов.Ру
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