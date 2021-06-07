Назад в 90-е: в Ростове потасовка на Пушкинской закончилась стрельбой
В одном из самых культурных мест Ростова, напротив областного музея, неизвестный открыл огонь по машине. Происшествие случилось 9 июня около 17:30.
По словам очевидцев, водитель автомобиля BMW X5 с грузинскими номерами остановился у дома № 94 на улице Пушкинской. Из другой иномарки, «Хендай Санта Фе», вышел мужчина и начал ругаться. Завязалась потасовка, мужчины громко бранились. В какой-то момент водитель иномарки схватил оружие и выстрелил в ногу сидевшему в BMW. Затем злоумышленник сел в авто и скрылся.
Очевидцы вызвали полицию и бригаду медиков. До приезда «скорой» прохожие оказали помощь раненому. Им оказался парень лет 25-30. У него была прострелена нога в районе бедра. К 18 часам приехали врачи и госпитализировали пострадавшего в хирургическое отделение ЦГБ № 1 имени Семашко.
На место прибыли десятки правоохранителей. Полиция оградила территорию и никого не пропускала к месту ЧП. Ситуация отразилась даже на движении транспорта. Десятки автомобилистов стояли в пробке по 5-10 минут. Криминалисты опечатали транспорт и сняли отпечатки пальцев с ручек машины и салона.
Примечательно, что на BMW видимых следов пуль нет. Вероятно, злоумышленник попал только в парня. Около 19:30 автомобиль эвакуировали, а движение было восстановлено. Полиция разыскивает подозреваемого.