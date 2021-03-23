Суд признал виновным мужчину, зарубившего топором собутыльника

В Ростове пьяный мужчина расправился с 51-летним собутыльником, нанеся ему порядка 30 ударов топором. Суд признал Юрия Дорошенко виновным в убийстве.По версии следствия, происшествие случилось в ноябре 2020 года. Подсудимый выпивал вместе со своим знакомым алкоголь. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Разрешить конфликт словами им не удалось - атмосфера накалилась еще больше. Разгневанный Дорошенко схватил топор и нанес около 30 ударов своему собутыльнику. Он изрубил мужчине голову и туловище - живого места практически не осталось. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии.Юрия Дорошенко задержали и завели на него уголовное дело. Первомайский районный суд признал ростовчанина виновным и приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, приговор еще не вступил в законную силу.