В Таганроге вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомого сковородкой



В Таганроге Ростовской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он получил 12 лет колонии особого режима.



Происшествие случилось в августе 2019 года. Подсудимый находился у себя дома и, будучи пьяным, начал ссориться со знакомым. Словесная перепалка переросла в драку, и 53-летний мужчина стал бить своего товарища кулаками, а затем схватил сковородку и нанёс ею несколько ударов. Пострадавший получил серьёзные травмы, и его доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, он скончался.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Таганрогский городской суд назначил ему 12 лет колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.