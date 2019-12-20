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В Таганроге вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомого сковородкой

В Таганроге вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомого сковородкой
В Таганроге Ростовской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он получил 12 лет колонии особого режима.

Происшествие случилось в августе 2019 года. Подсудимый находился у себя дома и, будучи пьяным, начал ссориться со знакомым. Словесная перепалка переросла в драку, и 53-летний мужчина стал бить своего товарища кулаками, а затем схватил сковородку и нанёс ею несколько ударов. Пострадавший получил серьёзные травмы, и его доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, он скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Таганрогский городской суд назначил ему 12 лет колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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