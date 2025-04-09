Силы ПВО сбили над Ростовской областью 29 БПЛА

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Ростовская область попала под массированную атаку беспилотников. В ночь на 9 апреля дежурными средствами ПВО были сбиты 29 летательных аппаратов.Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, дроны уничтожили в четырех городах и пяти сельских районах. Из-за падения обломков дронов повреждения получил по одному дому в Зернограде и Донецке.По данным Министерства обороны РФ, всего над 11 регионами России, а также Черным и Азовским морями сбили 158 БПЛА.