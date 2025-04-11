Над территорией Ростовской области сбили девять БПЛА
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в Ростовской области были успешно перехвачены девять беспилотных летательных аппаратов.
В промежуток времени с 22.00 до 22.30 дежурные подразделения противовоздушной обороны осуществили уничтожение девяти БПЛА, которые находились над территорией Ростовской области. Данная информация была официально опубликована в сообщении министерства.
В течение ночи 11 апреля, системы ПВО на территории РФ, смогли ликвидировать в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов.