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Над территорией Ростовской области сбили девять БПЛА

Над территорией Ростовской области сбили девять БПЛА

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в Ростовской области были успешно перехвачены девять беспилотных летательных аппаратов.

В промежуток времени с 22.00 до 22.30 дежурные подразделения противовоздушной обороны осуществили уничтожение девяти БПЛА, которые находились над территорией Ростовской области. Данная информация была официально опубликована в сообщении министерства.

В течение ночи 11 апреля, системы ПВО на территории РФ, смогли ликвидировать в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Дондей
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