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На Западном в Ростове из-за ветра огромное дерево упало на машину

На Западном в Ростове из-за ветра огромное дерево упало на машину
В Ростове-на-Дону большое дерево упало на машину. ЧП случилось 6 октября в микрорайоне Западном.

В этот день в донской столице разыгралась непогода. Сильный ветер поднялся с самого утра. По словам очевидцев, огромное растение практически с корнем вырвало из асфальта. На кадрах видно, как дерево упало прямо на автомобиль. Судя по вмятине на соседней машине, досталось и ей.

Владельцы транспорта в одну секунду потерпели крупные убытки из-за ЧП. Теперь им необходимо обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. После составления протокола об ущербе автомобилисты смогут получить компенсацию в соответствующей инстанции.
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