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Во время ливня в Ростове сильный ветер повалил деревья

Во время ливня в Ростове сильный ветер повалил деревья
В Ростове-на-Дону из-за непогоды большое дерево упало на автомобиль. ЧП случилось днем 19 мая на проспекте Михаила Нагибина в районе дома № 37 - напротив ТРК «Горизонт».

Очевидцы опубликовали фото в социальных сетях. На кадрах видно, как высокое дерево буквально разлетелось на куски. Часть тяжелого ствола угодила прямо в лобовое стекло припаркованной машины. Дерево упало возле остановки и подземного перехода, где обычно многолюдно. Но, к счастью, никто не пострадал.

Владельцу транспорта необходимо будет обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После этого владелец авто может обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.

В этот же день аналогичная ситуация произошла и в Западном районе. Там на проспекте Коммунистическом дерево упало, задев балкон жилого многоэтажного дома. Видимых повреждений практически нет. Однако людям, проживающим в этой квартире, повезло не оказаться на балконе именно в этот момент.

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