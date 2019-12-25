На заборе БСМП в Шахтах нашли повешенную женщину
В Шахтах на заборе БСМП имени Ленина нашли повешенной женщину. Страшную находку обнаружил местный житель 26 декабря на территории противотуберкулезного диспансера.
Прохожий вызвал на место медиков и полицию. Прибывшие врачи, к сожалению, уже ничем не могли помочь женщине. Она была мертва, сообщает DonDay Шахты.
В настоящее время личность скончавшейся установлена. Ею оказалась 46-летняя жительница Дагестана.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины.