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В Шахтах таксист на иномарке сбил женщину

В Шахтах таксист на иномарке сбил женщину
В Шахтах таксист на иномарке сбил женщину. ДТП произошло вечером 30 января на улице Карла Маркса. Об этом сообщает DonDay Шахты.

Местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент по проезжей части двигался таксист на «Рено Логан». Мужчина на иномарке не заметил женщину-пешехода и сбил ее.

- В ДТП пострадавшая получила серьезные травмы, - отметил источник издания. – Врачи доставили женщину в отделение травматологии БСМП города Шахты.

На месте аварии работали полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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