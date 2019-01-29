В Шахтах таксист на иномарке сбил женщину



В Шахтах таксист на иномарке сбил женщину. ДТП произошло вечером 30 января на улице Карла Маркса. Об этом сообщает DonDay Шахты.



Местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент по проезжей части двигался таксист на «Рено Логан». Мужчина на иномарке не заметил женщину-пешехода и сбил ее.



- В ДТП пострадавшая получила серьезные травмы, - отметил источник издания. – Врачи доставили женщину в отделение травматологии БСМП города Шахты.



На месте аварии работали полицейские. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.