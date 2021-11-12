На Вавилова в Ростове водитель на «Приоре» впечатался в столб

Фото rostovroads.

В Ростове-на-Дону на Северном водитель «Приоры» чудом остался жив, влетев в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 ноября на кольце Вавилова/Комарова.По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, заходя на кольцо. Машину занесло, и она вылетела с проезжей части на столб. От силы удара машину сплющило так, что колеса поразлазились, а двери открылись.Шофер чудом остался жив. Сейчас о его состоянии ничего не известно. А вот машине вряд ли чем-то можно помочь. Ее придется сдать на металоллом.