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На Вавилова в Ростове водитель на «Приоре» впечатался в столб

На Вавилова в Ростове водитель на «Приоре» впечатался в столб
В Ростове-на-Дону на Северном водитель «Приоры» чудом остался жив, влетев в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 ноября на кольце Вавилова/Комарова.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, заходя на кольцо. Машину занесло, и она вылетела с проезжей части на столб. От силы удара машину сплющило так, что колеса поразлазились, а двери открылись.

Шофер чудом остался жив. Сейчас о его состоянии ничего не известно. А вот машине вряд ли чем-то можно помочь. Ее придется сдать на металоллом.
Фото rostovroads.
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