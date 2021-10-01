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В Ростове 20-летний парень чудом выжил в страшном ДТП в Днепровском

В Ростове 20-летний парень чудом выжил в страшном ДТП в Днепровском
В Ростове 20-летний парень чудом выжил в ДТП, врезавшись на иномарке в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 4 октября в переулке Днепровском.

По данным УГИБДД по Ростовской области, водитель на «Фольксвагене Поло» ехал по улице Вятской в сторону Днепровского переулка. В районе домам № 49А шофер на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП. Машину сплющило всмятку. Водитель чудом остался жив.

- С травмами пострадавший шофер доставлен в больницу, - уточнили в управлении.

Иномарку, к сожалению, уже восстановить не удастся. Стоимость такой машины составляет в среднем 300-400 тысяч рублей.
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