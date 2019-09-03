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На трупе, найденном после пожара в Ростовской области, обнаружили огнестрельное ранение

На трупе, найденном после пожара в Ростовской области, обнаружили огнестрельное ранение
Стали известны подробности гибели мужчины, труп которого нашли после пожара в Ростовской области. Житель Азовского района скончался 4 сентября в своём доме в дачном товариществе «Ягодка».

По информации собственного источника Rostov.ru, у 54-летнего мужчины нашли огнестрельное ранение. По предварительным данным, перед смертью он сам поджёг дом.

Напомним, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сотрудников МЧС вызвали очевидцы, когда заметили дым. На тушение ушло около двух часов.

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