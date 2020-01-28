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В Ростовской области после пожара в доме обнаружен труп мужчины

В Ростовской области после пожара в доме обнаружен труп мужчины

В Азовском районе после пожара в доме был обнаружен труп мужчины. Возгорание случилось в хуторе Левобережном 29 января.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную часть около 23 часов. На место выехали сотрудники Азовского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает azov.donday.ru. К моменту прибытия пожарных огонь полыхал на площади 25 квадратных метров.

На тушение у спасателей ушло около получаса. После ликвидации пожара в доме был обнаружен труп мужчины.
– Предположительно, тело принадлежит 56-летнему мужчине, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Причина его гибели устанавливается.

Экспертам также предстоит выяснить причину возгорания.

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