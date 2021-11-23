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На трассе Волгоград - Каменск пенсионерка пострадала в ДТП

На трассе Волгоград - Каменск пенсионерка пострадала в ДТП
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 60-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя легковушками. Авария произошла утром 25 ноября недалеко от села Мариновка Калачевского района (прим. - Волгоградская область).

По предварительной информации, 70-летний мужчина за рулем «Пежо 206» ехал в сторону Волгограда. На 51-м километре автодороги он при повороте столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 20-летнего парня. От сильного удара обе машины получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка иномарки, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области. - Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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