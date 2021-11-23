На трассе Волгоград - Каменск пенсионерка пострадала в ДТП

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 60-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя легковушками. Авария произошла утром 25 ноября недалеко от села Мариновка Калачевского района (прим. - Волгоградская область).По предварительной информации, 70-летний мужчина за рулем «Пежо 206» ехал в сторону Волгограда. На 51-м километре автодороги он при повороте столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 20-летнего парня. От сильного удара обе машины получили механические повреждения.- В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка иномарки, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области. - Ее с травмами доставили в больницу.