Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком

На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком
На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 декабря на 33-м километре автодороги.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний водитель «ВАЗ-21070» во время движения не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет.

- Травмы получила 62-летняя пассажирка автомобиля, - сообщили в ведомстве. - Пострадавшую доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.