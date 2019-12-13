На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский пенсионерка пострадала в ДТП с грузовиком
На трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 декабря на 33-м километре автодороги.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 42-летний водитель «ВАЗ-21070» во время движения не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет.
- Травмы получила 62-летняя пассажирка автомобиля, - сообщили в ведомстве. - Пострадавшую доставили в больницу.