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В «пьяном» ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадала 14-летняя девочка

В «пьяном» ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадала 14-летняя девочка
В Волгоградской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 14-летняя девочка пострадала в ДТП. Происшествие случилось около полуночи 20 ноября на 11-м километре автодороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, 27-летний парень выпил и сел за руль. На своем «Форде Фокусе» он потерял управление и съехал на кучу песка на обочине. В результате повреждения получила 14-летняя пассажирка иномарки.

- С травмами ребенок доставлен в больницу, - уточнили в ведомстве.

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