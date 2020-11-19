В «пьяном» ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадала 14-летняя девочка

В Волгоградской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 14-летняя девочка пострадала в ДТП. Происшествие случилось около полуночи 20 ноября на 11-м километре автодороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По предварительной информации, 27-летний парень выпил и сел за руль. На своем «Форде Фокусе» он потерял управление и съехал на кучу песка на обочине. В результате повреждения получила 14-летняя пассажирка иномарки.- С травмами ребенок доставлен в больницу, - уточнили в ведомстве.