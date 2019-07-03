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На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадали двое

На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадали двое
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Сообщение о происшествии поступило 5 июля около 6:30.

В Чертковском районе на 816-м километре автодороги М-4 «Дон» 31-летний водитель «Хонды Цивик» не справился с управлением. Он влетел в ограждение, после чего иномарку отбросило на правую полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком «ДАФ» под управлением 38-летнего мужчины.
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадали двое
Людей в легковушке зажало, и они не могли самостоятельно выбраться наружу. Спасателям пришлось специальным инструментом вскрывать «Хонду», чтобы достать их.

- В результате аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами их доставили в больницу.
На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадали двое

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