На трассе в Ростовской области в ДТП с внедорожником погиб 34-летний мужчина

На автодороге в Ростовской области в ДТП погиб 34-летний мужчина. Авария произошла в полдень 8 февраля, сообщает УГИБДД по региону.Как стало известно, 34-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» проезжал Дубовский район. На 24-м километре дороги Котельниково - Песчанокопское мужчина решил обогнать движущуюся впереди машину. К несчастью, он не убедился в безопасности и врезался во встречный автомобиль «Фольксваген» под управлением 55-летнего водителя.Водители иномарок получили травмы. Их доставили в больницу.Кроме того, многочисленные повреждения получили авто. У микроавтобуса смяло переднюю часть, а внедорожник буквально превратился в гармошку.