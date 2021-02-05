На трассе в Ростовской области в ДТП с внедорожником погиб 34-летний мужчина
На автодороге в Ростовской области в ДТП погиб 34-летний мужчина. Авария произошла в полдень 8 февраля, сообщает УГИБДД по региону.
Как стало известно, 34-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» проезжал Дубовский район. На 24-м километре дороги Котельниково - Песчанокопское мужчина решил обогнать движущуюся впереди машину. К несчастью, он не убедился в безопасности и врезался во встречный автомобиль «Фольксваген» под управлением 55-летнего водителя.
- В результате ДТП 34-летний пассажир «Сузуки» скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве.
Водители иномарок получили травмы. Их доставили в больницу.
Кроме того, многочисленные повреждения получили авто. У микроавтобуса смяло переднюю часть, а внедорожник буквально превратился в гармошку.