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На трассе в Ростовской области в ДТП с внедорожником погиб 34-летний мужчина

На трассе в Ростовской области в ДТП с внедорожником погиб 34-летний мужчина
На автодороге в Ростовской области в ДТП погиб 34-летний мужчина. Авария произошла в полдень 8 февраля, сообщает УГИБДД по региону.

Как стало известно, 34-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» проезжал Дубовский район. На 24-м километре дороги Котельниково - Песчанокопское мужчина решил обогнать движущуюся впереди машину. К несчастью, он не убедился в безопасности и врезался во встречный автомобиль «Фольксваген» под управлением 55-летнего водителя.


- В результате ДТП 34-летний пассажир «Сузуки» скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве.

Водители иномарок получили травмы. Их доставили в больницу.

Кроме того, многочисленные повреждения получили авто. У микроавтобуса смяло переднюю часть, а внедорожник буквально превратился в гармошку.

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