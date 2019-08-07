В Ростовской области в аварии с грузовиком погиб водитель кроссовера



В Ростовской области водитель иномарки погиб в столкновении кроссовера и грузовика. Авария произошла в Сальском районе около 21 часа 8 августа.



По предварительным данным, на трассе Котельниково-Песчанокопское столкнулись автомобили «Вольво» с полуприцепом под управлением 60-летнего мужчины и кроссовер «Сузуки Гранд Витара», за рулем которого был 64-летний мужчина.



От полученных в результате ДТП травм водитель кроссовера погиб на месте. Чтобы достать труп, специалистам Сальского ПСО пришлось деблокировать погибшего. Тело передали сотрудникам правоохранительных органов. Остальные участники ДТП от медицинской помощи отказались.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.