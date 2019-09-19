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В Ростовской области мужчина погиб в столкновении с иномаркой

В Ростовской области мужчина погиб в столкновении с иномаркой
В Ростовской области 40-летний мужчина погиб, столкнувшись с иномаркой. Еще три человека получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Зимовникомском районе на трассе Котельниково - Песчанокопское 23 сентября около трех часов ночи.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Клак» под управлением 42-летнего водителя. В результате столкновения водитель «Лады Приоры» погиб. Водителя и двух пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу.

– По факту происшествия проводится проверка, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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