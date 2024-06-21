На трассе в Ростовской области в ДТП с питбайком погиб 55-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На автодороге «Ростов-Азов» в ДТП с питбайком погиб мужчина. Авария произошла 21 июня около 18:00.Предварительно, 55-летний водитель мопеда «Регги» выезжал со второстепенной дороги. Он не пропустил на пути питбайк «Кайо», которым управлял 15-летний мальчик. На полном ходу транспорты столкнулись.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП водитель мопеда погиб на месте. Водителя питбайка доставили в больницу с травмами.