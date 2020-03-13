На трассе Ростов — Азов водитель мопеда пострадал в ДТП



Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Ростов — Азов. Инцидент случился 17 марта около 7:30.



По предварительной информации, 20-летний парень на «ВАЗ-2107», отъезжая от края дороги, не уступил проезд мужчине на мопеде «Альфа». Двухколёсный транспорт двигался по главной. В результате легковушка и мопед столкнулись.



- В результате ДТП пострадал 54-летний водитель мопеда, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Мужчину доставили в больницу.