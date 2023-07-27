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На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель грузовика

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель грузовика
В ДТП погиб водитель грузовика на трассе в Ростовской области. Авария случилась на автодороге Новороссия – Ростов-на-Дону –Мариуполь – Мелитополь – Симферополь на 49-м километре.

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем «Фотон Ауман» выезжал со второстепенной дороги на главную из села Приморка. При повороте налево он не убедился в безопасности маневра и врезался в «Шакман», которым управлял 39-летний мужчина.

Удар пришелся на переднюю часть грузовика.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии погиб водитель «Фотон Ауман».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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