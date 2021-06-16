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На трассе в Ростовской области трое пострадали в массовом ДТП с большегрузами

На трассе в Ростовской области трое пострадали в массовом ДТП с большегрузами
В Ростовской области произошла массовая авария с участием двух грузовиков. ДТП случилось 18 июня около 16:30 в районе моста на выезде из города Константиновска.

По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем грузовика «МАН» ехал по трассе Константиновск-станица Тацинская. В районе 7-го километра он выехал на встречную полосу, по которой двигался «КамАЗ» под управлением 49-летнего водителя. Большегрузы столкнулись на большой скорости.

От удара машины буквально разлетелись в разные стороны. Автомобилист на «Хендай Акцент» врезался в один из грузовиков. Фура вылетела в кювет.

- В результате аварии пострадали водители большегрузов и пассажир «Акцента», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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