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В Ростовской области случилась массовая авария: двое пострадали

В Ростовской области случилась массовая авария: двое пострадали
На трассе в Ростовской области два человека пострадали в массовом ДТП. Происшествие случилось днем 28 декабря на автодороге М-4 - Щепкин - Ростов.

По предварительной информации, 60-летняя женщина за рулем «Нивы Шевроле» не справилась с управлением. Автомобиль начало заносить. Женщина-водитель оказалась на встречной полосе, по которой ехал «Хендай Акцент» под управлением 56-летнего шофера и «Сузуки», за рулем которого находилась женщина 47 лет. От сильного удара две иномарки съехали в кювет, а «Шевроле» остался посреди дороги, преградив путь автомобилистам.

- В результате ДТП пострадали водители «Нивы» и «Хендай», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Их доставили в медучреждение и госпитализировали.

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