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На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП на обледенелой дороге пострадали двое

На трассе Ростов - Волгодонск в ДТП на обледенелой дороге пострадали двое
На трассе Ростов — Волгодонск в ДТП на обледенелой дороге пострадали двое. Происшествие случилось 11 декабря около 17.00 в Багаевском районе — на мосту через реку Маныч.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 23-летний водитель «десятки» превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. Его выбросило на «встречку», где он столкнулся с «Ладой». От удара последняя протаранила «Хендай».

В результате ДТП травмы получили и были доставлены в больницу 34-летний владелец иномарки и его 30-летний пассажир.
Фото: ГИБДД
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