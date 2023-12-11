Фото: ГИБДД

На трассе Ростов — Волгодонск в ДТП на обледенелой дороге пострадали двое. Происшествие случилось 11 декабря около 17.00 в Багаевском районе — на мосту через реку Маныч.По информации УГИБДД по Ростовской области, 23-летний водитель «десятки» превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. Его выбросило на «встречку», где он столкнулся с «Ладой». От удара последняя протаранила «Хендай».В результате ДТП травмы получили и были доставлены в больницу 34-летний владелец иномарки и его 30-летний пассажир.