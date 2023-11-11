На трассе Морозовск - Волгодонск в массовом ДТП погибли двое

Фото: ГИБДД

В Цимлянском районе Ростовской области в ДТП погибли двое и двое пострадали. Происшествие случилось 10 ноября на трассе Морозовск - Волгодонск. Об этом сообщает региональное УГИБДД.По данным ведомства, 76-летний водитель "Лады Калины" на перекрестке не уступил дорогу "Форду Фьюжин" и допустил с ним столкновение. От удара последнее авто отбросило на "встречку", где оно врезалось в "Сканию".В результате аварии 61-летний владелец "Форда" и его 76-летний пассажир погибли на месте. Пенсионер, управлявший отечественным авто, и еще один пассажир из иномарки пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.