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На трассе Морозовск - Волгодонск в массовом ДТП погибли двое

На трассе Морозовск - Волгодонск в массовом ДТП погибли двое
В Цимлянском районе Ростовской области в ДТП погибли двое и двое пострадали. Происшествие случилось 10 ноября на трассе Морозовск - Волгодонск. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По данным ведомства, 76-летний водитель "Лады Калины" на перекрестке не уступил дорогу "Форду Фьюжин" и допустил с ним столкновение. От удара последнее авто отбросило на "встречку", где оно врезалось в "Сканию".

В результате аварии 61-летний владелец "Форда" и его 76-летний пассажир погибли на месте. Пенсионер, управлявший отечественным авто, и еще один пассажир из иномарки пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
Фото: ГИБДД
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