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На трассе под Ростовом водитель авто насмерть сбил дедушку

На трассе под Ростовом водитель авто насмерть сбил дедушку
На автодороге Ростов – Азов дедушка попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 6 февраля около 20:00 в селе Кулешовке Азовского района.

В тот вечер 70-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель «Хендай Солярис» не сразу увидел в темноте человека посреди проезжей части. Он попытался избежать столкновения: ударил по тормозам, выкрутил руль в сторону. Однако было уже поздно. От удара пожилого мужчину отбросило в сторону.

К прибытию медиков дедушка был еще жив. Но спасти его не удалось. Как сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, пешеход скончался в карете «скорой».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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