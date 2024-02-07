На трассе под Ростовом водитель авто насмерть сбил дедушку

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На автодороге Ростов – Азов дедушка попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 6 февраля около 20:00 в селе Кулешовке Азовского района.В тот вечер 70-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель «Хендай Солярис» не сразу увидел в темноте человека посреди проезжей части. Он попытался избежать столкновения: ударил по тормозам, выкрутил руль в сторону. Однако было уже поздно. От удара пожилого мужчину отбросило в сторону.К прибытию медиков дедушка был еще жив. Но спасти его не удалось. Как сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, пешеход скончался в карете «скорой».