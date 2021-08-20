На трассе под Ростовом «Ленд Ровер» опрокинулся на бок после ДТП
На трассе под Ростовом на бок опрокинулась машина. ДТП произошло утром 23 августа на улице 40 лет Победы.
По предварительным данным, 49-летний водитель за рулем авто «Ленд Ровер Фрилендер» ехал в сторону Аксая. В районе дома № 99 он не справился с управлением, и, вылетев на встречную полосу, машина опрокинулась на бок. Уже в остановившийся автомобиль въехал водитель «Рено Логана».
Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, оба автомобиля получили механические повреждения.
О пострадавших не сообщается.