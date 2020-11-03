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На трассе под Ростовом опрокинулась фура, врезавшись в отбойник

На трассе под Ростовом опрокинулась фура, врезавшись в отбойник
Под Ростовом перевернулась фура. Происшествие случилось в ночь на 6 ноября на трассе «Южный подъезд».

По предварительным данным, 33-летний водитель «Мерседеса» с полуприцепом «Тонар» не проверил исправность транспорта. На 9-м километре автодороги лопнула покрышка левого колеса, и мужчина не справился с управлением. Он врезался в отбойник и опрокинулся.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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