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На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в массовом ДТП

На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в массовом ДТП
Под Ростовом водитель погиб в ДТП на трассе М-4. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 августа на 1 088-м километре автодороги.

По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» выехал на «встречку», где врезался в другую «Тойоту Камри». После чего по инерции иномарка врезалась в грузовик и «Ниссан Жук».

- В результате происшествия водитель первого авто погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В больницу с травмами доставлены супруга погибшего и 10-летний ребенок.

На трассе сейчас затор из-за аварии.

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