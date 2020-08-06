На трассе под Ростовом водитель иномарки погиб в массовом ДТП

Под Ростовом водитель погиб в ДТП на трассе М-4. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 августа на 1 088-м километре автодороги.По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» выехал на «встречку», где врезался в другую «Тойоту Камри». После чего по инерции иномарка врезалась в грузовик и «Ниссан Жук».- В результате происшествия водитель первого авто погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В больницу с травмами доставлены супруга погибшего и 10-летний ребенок.На трассе сейчас затор из-за аварии.