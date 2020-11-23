На трассе под Ростовом два человека погибли в ДТП с участием фуры

Два человека погибли в ДТП с участием фуры на трассе под Ростовом. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 25 ноября на первом километре автодороги Ростов - Ставрополь.По предварительной информации, 42-летняя женщина ехала по трассе за рулем «Митсубиси Аутлендер». В пути она нарушила дистанцию и на скорости влетела во впереди идущую фуру. Машина буквально впечаталась в большегруз передней частью. Избежать жертв не удалось.- В результате ДТП погибли женщина-водитель и пассажир из иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Легковой автомобиль, к сожалению, восстановлению не подлежит.