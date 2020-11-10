Два человека погибли в перевернувшейся легковушке на трассе Ростов - Таганрог

В Ростовской области в ДТП с участием легковой машины погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 11 ноября на автодороге Ростов - Таганрог - граница с Украиной.По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал за рулем «Лады Приоры» в сторону Таганрога. Не выбрав безопасную скорость движения, шофер не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. Машина от удара превратилась в сплошную груду металла и восстановлению не подлежит.- В результате аварии 38-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Водитель скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.