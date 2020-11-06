На трассе М-4 «Дон» три человека погибли в аварии с участием фуры

В аварии на трассе М-4 «Дон» погибли три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 6 ноября в Богучарском районе Воронежской области.По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 40-летний водитель «Опеля Фронтеры» врезался в фуру марки «Скания», который был припаркован на обочине, под управлением 48-летнего шофера.К сожалению, жертв избежать не удалось. Машина после столкновения с фурой превратилась в груду металла. Водитель, а также двое пассажиров скончались от полученных травм.