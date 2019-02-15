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На трассе М-4 «Дон» в страшной автокатастрофе погибли шесть человек, 13 госпитализированы

На трассе М-4 «Дон» в страшной автокатастрофе погибли шесть человек, 13 госпитализированы
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в страшной аварии погибли шесть человек, 13 пострадали. ДТП произошло около полудня в Октябрьском районе.

По предварительным данным, на 999-м километре автодороги столкнулись рейсовый микроавтобус «Мерседес Бенц», следующий по маршруту Ростов - Миллерово, КамАЗ и автомобиль «Хендай». Ещё одну легковушку зацепило по касательной.
- Среди пострадавших - двое детей, - сообщил источник Rostov.ru. – Все доставлены в БСМП Шахт.

На трассе М-4 «Дон» в страшной автокатастрофе погибли шесть человек, 13 госпитализированы

Все погибшие и пострадавшие находились в автобусе. Остальные участники ДТП от помощи медиков отказались.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 27 человек и 11 единиц техники.

На трассе М-4 «Дон» в страшной автокатастрофе погибли шесть человек, 13 госпитализированы

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  1. ВВлад

    Сегодня, 16:15

    В этом микроавтобусе в принципе не должны находиться два десятка пассажиров! Ну полная самодеятельность и безалаберность!

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