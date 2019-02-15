Появилось видео с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек



В распоряжении редакции появилось видео с места массового ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек.



По уточнённым данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» на 999 километре трассы в Октябрьском районе области не справился с управлением и врезался в КамАЗ дорожной службы.

- После столкновения с грузовиком микроавтобус опрокинулся и задел «Хендай Элантра» и «Фольцваген», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.







Как сообщалось ранее, в результате ДТП погибли шесть человек и 13, в том числе двое детей, пострадали. Все они ехали в микроавтобусе, который следовал по маршруту «Миллерово-Ростов». Пострадавших госпитализировали в больницу Шахт.



На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники полиции.