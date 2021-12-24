На заснеженной трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошел транспортный коллапс - столкнулись 15 машин. Массовое ДТП случилось днем 28 декабря между Шахтами и Новошахтинском.По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Мерседеса», направлявшийся в Ростов. Он потерял управление на заметенной снегом трассе. Машину стало заносить, а потом вовсе откинуло прямо на металлический отбойник. Дальше по инерции друг в друга врезались еще десять машин. Все они получили различные повреждения. Из-за массовых столкновений на дороге образовалось настоящее месиво.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет. Движение на этом участке трассы остановлено. Собирается большая пробка. Затор тянется от хутора Марьевка до хутора Сусол.