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На заснеженной трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей

На заснеженной трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей

В Ростовской области произошел транспортный коллапс - столкнулись 15 машин. Массовое ДТП случилось днем 28 декабря между Шахтами и Новошахтинском.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Мерседеса», направлявшийся в Ростов. Он потерял управление на заметенной снегом трассе. Машину стало заносить, а потом вовсе откинуло прямо на металлический отбойник. Дальше по инерции друг в друга врезались еще десять машин. Все они получили различные повреждения. Из-за массовых столкновений на дороге образовалось настоящее месиво.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет. Движение на этом участке трассы остановлено. Собирается большая пробка. Затор тянется от хутора Марьевка до хутора Сусол.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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