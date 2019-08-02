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На трассе М-4 «Дон» пешеход погиб под колесами фуры

На трассе М-4 «Дон» пешеход погиб под колесами фуры
На трассе М-4 «Дон» мужчина погиб под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 4 часов утра 3 августа в Воронежской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель большегруза марки «МАН» ехал по трассе и не увидел желающего перебежать проезжую часть пешехода. Он затормозил, но было слишком поздно.

Пешеход, оказавшийся в неположенном для перехода трассы месте, погиб на месте происшествия. Травмы оказались для него несовместимыми с жизнью.

Сейчас правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства случившегося.

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