На трассе М-4 «Дон» пешеход погиб под колесами фуры



На трассе М-4 «Дон» мужчина погиб под колесами иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 4 часов утра 3 августа в Воронежской области.



По предварительным данным, 51-летний водитель большегруза марки «МАН» ехал по трассе и не увидел желающего перебежать проезжую часть пешехода. Он затормозил, но было слишком поздно.



Пешеход, оказавшийся в неположенном для перехода трассы месте, погиб на месте происшествия. Травмы оказались для него несовместимыми с жизнью.



Сейчас правоохранители устанавливают его личность и обстоятельства случившегося.