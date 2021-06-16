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На Театральном в Ростове водитель «девятки» сбил двух девушек-подростков

На Театральном в Ростове водитель «девятки» сбил двух девушек-подростков

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил двух девушек-подростков. ДТП произошло вечером 17 июня на проспекте Театральном.

Шофер за рулем «ВАЗ-2109» сбил девушек 16 и 17 лет, когда они переходили дорогу в неположенном месте. Возможно, поэтому водитель и не успел вовремя среагировать. Вместо того, чтобы остановиться и оказать пострадавшим помощь, он скрылся с места ЧП.

- В результате аварии подростки получили травмы и были госпитализированы, - сообщает УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сбежавшего с места ДТП водителя разыскивают правоохранители.

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