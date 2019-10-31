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В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода
В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Орбитальной 2 ноября около 12 часов.

По предварительной информации, по трассе двигался 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген». Перед ним проезжую часть переходил мужчина. Человек за рулем иномарки не среагировал вовремя и не успел притормозить. В результате «Фольксваген» наехал на пешехода.

– Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону.

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