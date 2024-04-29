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В Шахтах водитель легковушки пострадал в ДТП, врезавшись в столб

В Шахтах водитель легковушки пострадал в ДТП, врезавшись в столб
В Ростовской области мужчина пострадал в аварии. ДТП случилось 28 апреля около 22:00 в городе Шахты.

В тот вечер 38-летний мужчина на «Шевроле Круз» ехал по улице Маяковского. В районе дома № 132Б (перекресток с переулком Сквозным) он вылетел на бордюр и врезался в столб.

От сильного удара разворотило капот машины. Судя по кадрам, ремонт влетит владельцу авто в копеечку.

— В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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