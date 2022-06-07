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На Ростовском ипподроме скончался тренер скаковых лошадей

На Ростовском ипподроме скончался тренер скаковых лошадей
На Ростовском ипподроме скоропостижно скончался молодой тренер скаковых лошадей. Происшествие случилось 7 июня в донской столице.

Как стало известно Rostov.ru, Ивану Савченко стало плохо на работе. Он схватился за сердце и упал. Сотрудники ипподрома вызвали врачей, но медики не смогли ему помочь. Предварительно известно, что у тренера скаковых лошадей оторвался тромб.

Работать с лошадьми тренер начал около 20 лет назад. Скакуны Ивана успешно показывали себя на соревнованиях на Ростовском ипподроме, в Казани, Краснодаре и Уфе. В одном из своих интервью он рассказывал о мечтах добиться еще больших высот в конном спорте, которым так и не суждено сбыться.

Коллеги и те, кто знал Ивана, не могут поверить в случившееся и выражают родным тренера слова соболезнования.
Фото: соцсети.
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