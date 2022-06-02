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На проспекте Буденновском в Ростове столкнулись две иномарки

На проспекте Буденновском в Ростове столкнулись две иномарки

В центре Ростова-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария произошла днем 4 июня на пересечении улицы Текучева с проспектом Буденновским.

Очевидцы поделились фото и видео с места ДТП. Судя по кадрам, на перекрестке не смогли разъехаться два автомобиля «Хендай». Машина такси «Хендай Солярис» врезалась в бок проезжавшему «Акценту». Удар был такой силы, что обе иномарки «размотало» по проезжей части. Понять, кто ехал по главной, а кто по второстепенной стороне, было невозможно.




К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото/Видео: РостовРу
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