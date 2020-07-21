На Коммунистическом в Ростове столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Две иномарки столкнулись на Коммунистическом проспекте в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 23 июля.Очевидцы аварии сообщают, что девушка за рулем «Хендай» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила «Шкоду». Произошло столкновение.В результате ДТП автомобилистку зажало в машине. Из покореженной иномарки ее доставали спасатели. Девушку госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. В каком состоянии находятся другие участники аварии, пока не известно.