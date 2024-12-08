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На трассе в Ростовской области на большой площади сгорело кафе

На трассе в Ростовской области на большой площади сгорело кафе
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сгорело кафе. Огонь разгорелся около 08:05 в Красносулинском районе.

По предварительным данным, придорожное кафе «Помпончик» вспыхнуло на 981-м километре трассы М-4 «Дон». Сотрудники почувствовали сильный запах гари и вызвали на место сотрудников МЧС. Всего за несколько минут огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Для тушения привлекли 14 спасателей на четырех спецмашинах. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что огонь ликвидировали спустя час, к 09:15.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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