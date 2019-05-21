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На левом берегу в Ростове горело кафе

На левом берегу в Ростове горело кафе
Фото: www.mordovmedia.ru
В Ростове в левобережной зоне отдыха произошёл пожар. Возгорание случилось утром 23 мая по адресу: Левобережная, 8а. Согласно данным интернет-справочников, в этом месте находится банкетный зал «Золотое руно».

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 7:10. На место выехали 20 спасателей и шесть единиц техники.
- Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - рассказали в спасательном ведомстве. – Возгорание было ликвидировано в 7:33. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина происшествия сейчас устанавливается.

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