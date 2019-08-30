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В Ростове в обувном цехе произошёл пожар

В Ростове в обувном цехе произошёл пожар
В Ростове в производственном помещении случился пожар. Возгорание произошло в цехе по производству обуви на улице Вагулевского, 9.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 2 сентября около 16 часов. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасателям понадобилось около часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве. – К тушению привлекались 24 человека и 7 единиц техники.

Причину возгорания устанавливают специалисты Госпожнадзора.

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