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В Ростове в складском помещении произошёл пожар

В Ростове в складском помещении произошёл пожар
В Ростове произошло возгорание на складе. Пожар случился 17 ноября в Октябрьском районе города.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о ЧП на переулке Радиаторном поступило в оперативные службы в 01:46. На момент прибытия спасателей на место происшествия, огнём была охвачена площадь 30 квадратных метров.
- Пожар был ликвидирован в течение 15 минут, - добавили в спасательном ведомстве. – В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. К тушению привлекались 24 спасателя и шесть единиц техники.

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