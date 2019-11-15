В Ростове в складском помещении произошёл пожар



В Ростове произошло возгорание на складе. Пожар случился 17 ноября в Октябрьском районе города.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о ЧП на переулке Радиаторном поступило в оперативные службы в 01:46. На момент прибытия спасателей на место происшествия, огнём была охвачена площадь 30 квадратных метров.

- Пожар был ликвидирован в течение 15 минут, - добавили в спасательном ведомстве. – В результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания. К тушению привлекались 24 спасателя и шесть единиц техники.